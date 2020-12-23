Счастливец из Уфы выиграл в лотерею автомобиль

Пенсионер из Уфы исполнил свою заветную мечту. У Марата Гареева старенький автомобиль, который он давно планировал поменять. Но случай подвернулся сам – пенсионер победил в лотерее.
Уфимец много лет играет в лотерею, но победил впервые. Марат Гареев выиграл настоящий автомобиль.
Счастливчик смотрел розыгрыш в прямом эфире и сразу понял, что стал победителем. Однако, чтобы удостовериться в удаче, пенсионер проверил выигрышный билет в интернете. Тогда-то Марат Гареев и убедился, что стал обладателем машины стоимостью в 600 тысяч рублей.
У пенсионера большая семья – есть трое внуков и даже правнуки. Теперь дедушка сможет возить ребят в сад, которым занимается уже несколько лет.