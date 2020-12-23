Счастливец из Уфы выиграл в лотерею автомобиль

У меня старенький автомобиль, поэтому я давно хотел купить новую машину. Мысленно представлял, как буду ездить на ней за город с семьей и в деревню. Когда увидел на том самом билете изображение автомобиля, сразу понял, нужно брать именно его. И не ошибся!

Марат Гареев