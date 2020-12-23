«Убийца и разбойник»: установлена личность 22-летнего парня, зарезавшего женщину на остановке в Башкирии

Стала известна личность убийцы 59-летней женщины из Стерлитамака. Им оказался 22-летний местный житель Руслан С., ранее неоднократно судимый за воровство, драки и тяжкие телесные повреждения. Что примечательно, к своим юным годам и в перерывах между ходками в тюрьму парень обзавелся семьей. Дома его остались ждать маленькая дочь и жена.

Дерзкое преступление заставило говорить о трагедии весь Стерлитамак. Ранним утром на автобусной остановке была зарезана ножом местная жительница. За что женщину постигла такая кара, Руслан следователям объяснить не смог. Этим вопросом задаются и близкие женщины: «Почему их родственница была так хладнокровно убита?». За объяснениями они обратились лично к Руслану на страницу в соцсетях.

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Ответа, конечно же, они не получили и вряд ли получат: изверг сейчас находится под арестом.

В народе сразу же появилась версия, что парню не понравился тон, которым убитая отвечала на вопросы Руслана. По словам очевидцев, подозреваемый спросил у женщины, где можно согреться холодным ранним утром. Но по какой-то причине диалог не состоялся, между ними завязался словесный конфликт.

Женщина замахнулась на собеседника сумкой, а молодой человек в ответ на это достал нож-бабочку и нанёс удар пенсионерке в шею, после чего скрылся. Очевидцы вызвали «скорую», но женщина скончалась в луже собственной крови, медики не успели ей помочь.

Иронично, что Руслан в социальных сетях ранее размышлял о карме, считая, что у каждого действия есть свой результат.

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