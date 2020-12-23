В Башкирии уволили замминистра лесного хозяйства за то, что покрывал варвара-лесоруба

Заместитель министра лесного хозяйства Башкирии Азат Ахтямов лишился своей должности. По сообщению ИА «Башинформ» причиной для увольнения стало его якобы пособничество в уничтожении Баймакского леса. Он был замечен в коррупционных схемах со ссылкой на собственный источник в ведомстве, добавляет издание.

Поводом послужила компрометирующая чиновника информация о том, что он якобы покрывал Ильдара Юмангулова, который варварскими методами занимался лесозаготовкой в Баймакском районе. Ахтямов помогал получать делянки Юмангулову (местный предприниматель), предупреждал его о проверках

источник в Минлесхозе РБ

Ранее в районе разгорелся конфликт из-за уничтожения леса местным предпринимателем Ильдаром Юмангуловым. Экоактивисты обвинили его в нарушении техник лесозаготовок. По словам Дмитрия Гильмиярова, местного активиста, из-за действий бизнесмена начинает гнить лес.

В частности, речь идёт о делянках местного предпринимателя Ильдара Юмангулова, уточнил Гильмияров.

«По сведениям администрации села Тубинский, он не убирает мусор на территории пилорамы, на замечания реагирует остро, с семьёй не живет. На его делянках – мусор и ветки. Не высажены новые деревья. В итоге лес начинает гнить и новый не вырастает. Ущерб природе колоссальный. Лес Баймакского района медленно умирает»

Дмитрий Гильмияров, экоактивист

Кроме того, по словам Гильмиярова, лесопромышленник печально "прославился" некачественным исполнением контракта на строительство домов для сирот и детей из малоимущих семей. В этих домах стены оказались толщиной всего 10 см, суровые баймакские морозы они не выдерживают.