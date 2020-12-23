В Башкирии уволили замминистра лесного хозяйства за то, что покрывал варвара-лесоруба

«По сведениям администрации села Тубинский, он не убирает мусор на территории пилорамы, на замечания реагирует остро, с семьёй не живет. На его делянках – мусор и ветки. Не высажены новые деревья. В итоге лес начинает гнить и новый не вырастает. Ущерб природе колоссальный. Лес Баймакского района медленно умирает»

Дмитрий Гильмияров, экоактивист