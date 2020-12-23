В Башкирии уволили замминистра лесного хозяйства за то, что покрывал варвара-лесоруба

Заместитель министра лесного хозяйства Башкирии Азат Ахтямов лишился своей должности. По сообщению ИА «Башинформ» причиной для увольнения стало его якобы пособничество в уничтожении Баймакского леса. Он был замечен в коррупционных схемах со ссылкой на собственный источник в ведомстве, добавляет издание.
Ранее в районе разгорелся конфликт из-за уничтожения леса местным предпринимателем Ильдаром Юмангуловым. Экоактивисты обвинили его в нарушении техник лесозаготовок. По словам Дмитрия Гильмиярова, местного активиста, из-за действий бизнесмена начинает гнить лес.
В частности, речь идёт о делянках местного предпринимателя Ильдара Юмангулова, уточнил Гильмияров.
Кроме того, по словам Гильмиярова, лесопромышленник печально "прославился" некачественным исполнением контракта на строительство домов для сирот и детей из малоимущих семей. В этих домах стены оказались толщиной всего 10 см, суровые баймакские морозы они не выдерживают.