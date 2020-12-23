Жители Башкирии смогут зарегистрировать свой автомобиль через центр «Мои документы»

С сегодняшнего дня жители Башкирии могут зарегистрировать свое транспортное средство через центр «Мои документы». Об этом сообщила ИА "Башинформ" директор РГАУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Гульшат Арсланова.

Пока что данная услуга оказывается каждый вторник вторник с 10:00 до 17:00. только в операционном зале «Мои документы» в ТЦ «Аркада», расположенном по адресу: г.Уфа, ул. Губайдуллина, 6.

Госуслуга включает в себя проведение следующих регистрационных действий в отношении транспортного средства:

1. Постановка транспортного средства на государственный учет.

2. Внесение изменений в регистрационные данные транспортного средства.

3. Возобновление государственного учета транспортного средства.

4. Снятие транспортного средства с государственного учета.

Отметим, что Башкирия вошла в ТОП-10 субъектов РФ, в которых данная услуга организована в МФЦ.

В региональной ГИБДД отметили, что документы принимаются сотрудниками МФЦ, а сотрудник отделения технического надзора и регистрации автомототранспорта принимает на площадке возле офиса.

Услуга предоставляется по предварительной записи, а также при личном обращении в офис. Телефоны: 8 (347) 246 55 33, 8 (927) 333 31 00.

В дальнейшем будет рассмотрен вопрос увеличения количества приёмных дней и числа офисов, в которых будет оказана данная услуга. ГИБДД по РБ