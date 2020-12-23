Жителей Уфы под Новый год оставили без электричества

Вынужденная романтика. Свыше сотни семей в посёлке Нагаево уже третьи сутки живут при свечах. По словам местных жителей, порядка полутора тысяч домов были обесточены. Энергию давали с перебоями в течение нескольких дней. Из-за частых внезапных отключений света местные жители терпят убытки. Из строя выходит бытовая техника, а греться приходится газовыми горелками.

Ужин при свечах для жителей посёлка Нагаево не романтика, а суровая правда жизни. Хорошо ещё, если удастся успеть что-то приготовить, жалуются местные. Последние три дня электричество в дома поступает с перебоями. Плиты для приготовления еды, насосы, которые качают воду. Всё питается электроэнергией. Не говоря уже о том, что дома в посёлке отапливаются при помощи электрокотлов. И когда отключают свет, для многих людей это просто катастрофа.

Дети сессию нормально сдать не могут, потому что ни тепла нет, ни электричества. Наталья Васюк

Отопительные котлы и другое оборудование, которое работает от электричества, от внезапных перепадов напряжения приходит в негодность. Это влетает жителям, многие из которых пенсионеры, в копеечку. Если же в результате длительного простоя замёрзнет вся система отопления, убытки будут ещё больше.

Двойной ущерб получают те, кто вынужденно сидит на удалёнке. Из-за перебоев с электричеством работать стало практически невозможно. И если жену с детьми Сергей ещё может отправить в город, то самому приходится оставаться на страже.

Когда включается электричество, давление растёт, котел начинает течь, если вовремя не среагировать, его просто разорвёт. Сергей Волчик

Подобная картина и в других микрорайонах города. Помимо Нагаево, от перебоев энергии страдают ещё несколько посёлков – Жилино, Зинино.

Нас, по сути, из дома выгоняют на улице костры разжигать, которые, кстати, с первого января и жечь-то нельзя. Валерий Ершов

В администрации района знают о проблемах. Сегодня местные власти провели внеплановое совещание. Чиновники обещают жителям разобраться в сложившейся ситуации. В том числе и с грубостью диспетчеров.