Жителей Уфы под Новый год оставили без электричества

Вынужденная романтика. Свыше сотни семей в посёлке Нагаево уже третьи сутки живут при свечах. По словам местных жителей, порядка полутора тысяч домов были обесточены. Энергию давали с перебоями в течение нескольких дней. Из-за частых внезапных отключений света местные жители терпят убытки. Из строя выходит бытовая техника, а греться приходится газовыми горелками.
Ужин при свечах для жителей посёлка Нагаево не романтика, а суровая правда жизни. Хорошо ещё, если удастся успеть что-то приготовить, жалуются местные. Последние три дня электричество в дома поступает с перебоями. Плиты для приготовления еды, насосы, которые качают воду. Всё питается электроэнергией. Не говоря уже о том, что дома в посёлке отапливаются при помощи электрокотлов. И когда отключают свет, для многих людей это просто катастрофа.
Отопительные котлы и другое оборудование, которое работает от электричества, от внезапных перепадов напряжения приходит в негодность. Это влетает жителям, многие из которых пенсионеры, в копеечку. Если же в результате длительного простоя замёрзнет вся система отопления, убытки будут ещё больше.
Двойной ущерб получают те, кто вынужденно сидит на удалёнке. Из-за перебоев с электричеством работать стало практически невозможно. И если жену с детьми Сергей ещё может отправить в город, то самому приходится оставаться на страже.
Подобная картина и в других микрорайонах города. Помимо Нагаево, от перебоев энергии страдают ещё несколько посёлков – Жилино, Зинино.
В администрации района знают о проблемах. Сегодня местные власти провели внеплановое совещание. Чиновники обещают жителям разобраться в сложившейся ситуации. В том числе и с грубостью диспетчеров.
Сейчас от кварталов Уфа-Южный до Нагаево-Северное ведётся строительство ещё одной линии передачи. Это позволит переключить часть потребителей и разгрузить действующую сеть. Ресурсоснабжающие организации обещают закончить работы до конца этого года. Ну а пока люди надеются, что смогут встретить Новый год в тёплой квартире, глядя на свет елочной гирлянды, а не любуясь луной, свет которой в эти дни заменил им лампочки.