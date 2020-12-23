Добровольцы из Башкирии испытают на себе вакцину от коронавируса

Минздрав не будет набирать новых добровольцев для испытания российской вакцины Спутник V. Необходимая группа участников набрана, это в общей сложности более 31 тысячи человек по всей стране, в том числе из нашей республики.
Причем в ведомстве пояснили, что вводить им будут исключительно настоящую вакцину, от применения плацебо решили отказаться. Между тем, по сводкам регионального Министерства здравоохранения, в Башкортостане сегодня еще 2 человека умерло от коронавируса.
Зарегистрировано 160 новых случаев заражения COVID-19. В стационарах 853 человека, 55 – в тяжелом состоянии. Еще 403 человека за минувшие сутки заболели внебольничной пневмонией.