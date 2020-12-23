В Башкирии до 2024 года откроется 12 полилингвальных школ

Уже в следующем году полилингвальные школы заработают в Нефтекамске, Хайбуллинском и Баймакском районах. В столичной 162-й школе «Смарт» дети изучают 5 языков. Каждую неделю к ним на урок приходят носители языков. Погружение в среду – один из эффективных способов освоить иностранный, считают преподаватели.
Урок начинается с немецкой рождественской песни. Через творчество изучать язык детям легче. Сам Робин Рот русский выучил в университете в Германии и уже много лет работает в России. В Уфе же мужчина преподает в БГУ. Так как Робин знает оба языка, найти общий с детьми ему было не сложно.
В 162-й полилингвальной школе дети изучают 5 языков. Английский преподается с первого класса. Ряд предметов изучается билингвально. Например, окружающий мир дети познают на русском и башкирском, а математику – на русском и английском языках. Кстати, преподаватель, который вовсе не знает русского, – тоже находка для школы. Миколье Саран из французского Марселя. Детям приходится объясняться с ней на ее родном.
В школе есть лингафонные кабины. В них детей при изучении языков не отвлекают посторонние звуки. Руководство школы сейчас готовиться к подписанию договора с Германской республикой. Дети 162-й школы смогут сдавать экзамен, принимать который будут немецкие преподаватели.
Уже на следующий год полилингвальные школы заработают в Нефтекамске, Хайбуллинском и Баймакском районах. В некоторых образовательных учреждениях будут интернаты, чтобы мультиязычными могли стать дети из разных районов республики.