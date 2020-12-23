В Башкирии до 2024 года откроется 12 полилингвальных школ

Уже в следующем году полилингвальные школы заработают в Нефтекамске, Хайбуллинском и Баймакском районах. В столичной 162-й школе «Смарт» дети изучают 5 языков. Каждую неделю к ним на урок приходят носители языков. Погружение в среду – один из эффективных способов освоить иностранный, считают преподаватели.

Урок начинается с немецкой рождественской песни. Через творчество изучать язык детям легче. Сам Робин Рот русский выучил в университете в Германии и уже много лет работает в России. В Уфе же мужчина преподает в БГУ. Так как Робин знает оба языка, найти общий с детьми ему было не сложно.

Чтобы проверить, что они правильно поняли, я показал колокольчик. Они сказали «колокольчик». Помогает, что есть общий язык. Робин Рот, преподаватель немецкого языка

В 162-й полилингвальной школе дети изучают 5 языков. Английский преподается с первого класса. Ряд предметов изучается билингвально. Например, окружающий мир дети познают на русском и башкирском, а математику – на русском и английском языках. Кстати, преподаватель, который вовсе не знает русского, – тоже находка для школы. Миколье Саран из французского Марселя. Детям приходится объясняться с ней на ее родном.

Дети с удовольствием изучают язык, и хотят изучать французскую культуру. Миколье Саран, преподаватель французского языка

Преподаю английский язык, делаю упор на говорении. У детей есть большой шанс изучать английский язык. Делаю упор на разные аспекты, но именно говорение главное. Джереми Саваж, преподаватель английского языка

В школе есть лингафонные кабины. В них детей при изучении языков не отвлекают посторонние звуки. Руководство школы сейчас готовиться к подписанию договора с Германской республикой. Дети 162-й школы смогут сдавать экзамен, принимать который будут немецкие преподаватели.

Вот это погружение способствует быстрому усвоению языка. И чем раньше мы будем детей погружать в среду, тем раньше они освоят язык. Наиль Аминев, директор школы №162 «Смарт»