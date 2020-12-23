Депутаты Госсобрания Башкирии присоединились к акции «Ёлка желаний»

Спорткомплексы, книги, синтезаторы, сладости и даже видеокамера для янаульской коррекционной школы-интерната. Эти и другие подарки в рамках акции «Ёлка желаний» вручат детям Башкортостана депутаты Государственного Собрания республики.

Делегацию возглавил председатель Константин Толкачев, вместе с ним участвуют в благотворительной акции коллеги: Эльвира Аиткулова, Владимир Нагорный, Салават Хусаинов, Шамиль Шарипов, Альберт Лукманов, Айдар Якупов, Заки Алибаев. Каждый из них взял на себя исполнение трех желаний. Традиционный большой праздник в этом году отменили из-за пандемии коронавируса. Напомним, старт всероссийской акции «Елка желаний» дал Президент России Владимир Путин 5 декабря в рамках марафона «Мы вместе», приуроченного ко Дню добровольца.

Практически все депутаты наши откликнулись. Сегодня пришла часть, часть уже побывала здесь или в ближайшие дни также посетит нашу «Елку желаний» и откликнутся на пожелания от наших детей. Очень непростой год, все-таки хочется скрасить немножечко, чтобы праздник был.

Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

Также в акции «Елка желаний» принял участие главный федеральный инспектор по Башкортостану Михаил Закомалдин. Он исполнил мечту маленького уфимца – четырехлетнего Саши Лопоухова. По словам мамы ребенка Аллы Талиповой, малыш имеет тяжелое заболевание, но любит и чувствует музыку, ему интересны клавишные инструменты.

Чтобы все у вас было благополучно, здоровья, чтобы Саша тоже по возможности восстановился, понимаем, знаем проблему, поэтому поздравляем.

Михаил Закомалдин, главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан

Вот сейчас вообще радостно, до этого как-то не очень было. Из дома никуда не выходишь просто, дома сидишь постоянно. Надо верить в чудо, и оно обязательно случится. 

Алла Талипова