Депутаты Госсобрания Башкирии присоединились к акции «Ёлка желаний»

Спорткомплексы, книги, синтезаторы, сладости и даже видеокамера для янаульской коррекционной школы-интерната. Эти и другие подарки в рамках акции «Ёлка желаний» вручат детям Башкортостана депутаты Государственного Собрания республики.
Делегацию возглавил председатель Константин Толкачев, вместе с ним участвуют в благотворительной акции коллеги: Эльвира Аиткулова, Владимир Нагорный, Салават Хусаинов, Шамиль Шарипов, Альберт Лукманов, Айдар Якупов, Заки Алибаев. Каждый из них взял на себя исполнение трех желаний. Традиционный большой праздник в этом году отменили из-за пандемии коронавируса. Напомним, старт всероссийской акции «Елка желаний» дал Президент России Владимир Путин 5 декабря в рамках марафона «Мы вместе», приуроченного ко Дню добровольца.
Также в акции «Елка желаний» принял участие главный федеральный инспектор по Башкортостану Михаил Закомалдин. Он исполнил мечту маленького уфимца – четырехлетнего Саши Лопоухова. По словам мамы ребенка Аллы Талиповой, малыш имеет тяжелое заболевание, но любит и чувствует музыку, ему интересны клавишные инструменты.