Депутаты Госсобрания Башкирии присоединились к акции «Ёлка желаний»

Практически все депутаты наши откликнулись. Сегодня пришла часть, часть уже побывала здесь или в ближайшие дни также посетит нашу «Елку желаний» и откликнутся на пожелания от наших детей. Очень непростой год, все-таки хочется скрасить немножечко, чтобы праздник был.

Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан