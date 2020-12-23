В Уфе детей поздравили Дед Мороз и Снегурочка из Росгвардии

Сказочные персонажи при погонах. Росгвардейские Дед Мороз и Снегурочка поздравляют малышей с наступающим праздником и дарят подарки. В этом главная цель новогодних волшебников – заставить детей улыбнуться.

С позитивным настроем и с подарками в руках новогодние волшебники поздравляют малышей. Каждый год служащие Росгвардии радуют детишек на дому, но в этом декабре формат поздравления другой – на свежем воздухе. Раздачу подарков доверили сотрудникам и кадетам Росгвардии. Именно так Никита и Полина примерили на себя роли сказочных персонажей.

Дед Мороз и Снегурочка вручили детям долгожданные подарки, пожелали здоровья, а также исполнения заветной мечты. Снегурочка угостила ребят печеньем с новогодним предсказанием. Ну а после дети смогли сфотографироваться с Дедом Морозом. Впрочем, взрослые тоже не остались в стороне.

Никита Миловидов на службе уже давно, в прошлом участник боевых действий, а сейчас кадровый офицер. А вот снегурочка Полина – десятиклассница. Учится в кадетском классе Росгвардии.

Сказку для детей создавали общими силами. Собирали подарки, пекли печенья. «Командированных» обеспечили всей новогодней амуницией и служебным автомобилем. В предпраздничные дни Дед Мороз и Снегурочка хотят успеть поздравить больше двадцати семей с детьми, чьи мама или папа служат в Росгвардии. И не только их.