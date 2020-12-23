Спортсменка из Башкирии победила в первенстве России по тяжелой атлетике

Башкирская спортсменка стала победительницей первенства России по тяжелой атлетике. 17-летняя уфимка Анастасия Пенкина в категории до 55 килограммов накануне стала лучшей и в рывке, и в толчке, и, как следствие, по сумме двоеборья.
Ранее 13-летняя Александра Имангулова из Белорецка, выступающая в весе до 45 килограммов, стала первой в рывке, второй в толчке и в сумме. Особенность турнира в том, что он проходит в режиме онлайн.
Сборная Республики Башкортостан принимает участие в соревнованиях на базе спортивного комплекса «Динамо» в Уфе. Соревнования продлятся до 29 декабря. Сегодня в категории до 59 килограммов не сумела хорошо выступить Аделина Давлетбаева. Девушке не удалось сделать результативную попытку в рывке. Согласно положению, до толчка в таком случае спортсмен не допускается.