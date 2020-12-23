Спортсменка из Башкирии победила в первенстве России по тяжелой атлетике

Сколько ты в себя вкладываешь, столько ты и получаешь. Вес, который мы на тренировках по три-четыре раза поднимали за раз, она не смогла поднять. Надо к этому серьезнее относиться. Можно было больше, она невероятно талантливый спортсмен.

Олег Давыдов, тренер по тяжелой атлетике СШОР «Уфимец»