Спортсменка из Башкирии победила в первенстве России по тяжелой атлетике

Башкирская спортсменка стала победительницей первенства России по тяжелой атлетике. 17-летняя уфимка Анастасия Пенкина в категории до 55 килограммов накануне стала лучшей и в рывке, и в толчке, и, как следствие, по сумме двоеборья.

Ранее 13-летняя Александра Имангулова из Белорецка, выступающая в весе до 45 килограммов, стала первой в рывке, второй в толчке и в сумме. Особенность турнира в том, что он проходит в режиме онлайн.

Непривычно, волнительно очень, что соперников своих не видишь. А так нормально.

Анастасия Пенкина, победитель первенства России по тяжелой атлетике

Сборная Республики Башкортостан принимает участие в соревнованиях на базе спортивного комплекса «Динамо» в Уфе. Соревнования продлятся до 29 декабря. Сегодня в категории до 59 килограммов не сумела хорошо выступить Аделина Давлетбаева. Девушке не удалось сделать результативную попытку в рывке. Согласно положению, до толчка в таком случае спортсмен не допускается.

Сколько ты в себя вкладываешь, столько ты и получаешь. Вес, который мы на тренировках по три-четыре раза поднимали за раз, она не смогла поднять. Надо к этому серьезнее относиться. Можно было больше, она невероятно талантливый спортсмен.

Олег Давыдов, тренер по тяжелой атлетике СШОР «Уфимец»