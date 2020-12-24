Мэр Нефтекамска болен коронавирусом

Глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев накануне сообщил, что заболел коронавирусом.
Мэр города рассказал о своем диагнозе в социальных сетях. Чиновник вышел на больничный. Он отметил, что состояние у него хорошее, но за здоровьем Мавлиев пристально следит.
А пока градоначальник находится на больничном, он решил найти дополнительные возможности для развития города. По мнению Мавлиева, Нефтекамск должен принимать участие в максимальном количестве федеральных проектов.
Так, например, Нефтекамск подал заявку на участие в конкурсе "Моя дорога". В случае победы город станет пилотной площадкой для проектирования дорог совместно с АСИ.