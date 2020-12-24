Мэр Нефтекамска болен коронавирусом

Глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев накануне сообщил, что заболел коронавирусом.

Мэр города рассказал о своем диагнозе в социальных сетях. Чиновник вышел на больничный. Он отметил, что состояние у него хорошее, но за здоровьем Мавлиев пристально следит.

Соблюдайте рекомендации Роспотребнадзора, не болейте, берегите себя и своих близких! Ратмир Мавлиев, мэр Нефтекамска

А пока градоначальник находится на больничном, он решил найти дополнительные возможности для развития города. По мнению Мавлиева, Нефтекамск должен принимать участие в максимальном количестве федеральных проектов.