В Уфе детям из малообеспеченных семей дарят подарки к Новому году

В Уфе дети из малообеспеченных семей получат более тысячи подарков. В рамках всероссийской акции «Новый год в каждый дом» волонтеры будут поздравлять с Новым годом в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

Подарки получат также семьи, у которых трудная жизненная ситуация, дети медиков и семьи с детьми-инвалидами. Продлиться поздравление до 31 декабря.

Дарить праздник всегда приятно, получить счастливые улыбки – дорого стоит. Мы ходим в масках, соблюдаем все нормы. В квартиры к малышам не заходим, просто дарим подарочки.

Эльвина и Валерий, волонтеры центра содействия занятости молодежи г. Уфы

Волонтеры отмечают, что оставить заявку еще не поздно. Для этого нужно зайти на сайт «Новыйгод.мывместе2020.рф». Там же могут зарегистрироваться и добровольцы, которые желают стать зимними волшебниками.

Когда для деток отменены крупные мероприятия, волонтеры помогут. Каждая семья может подать заявку на сайт. Волонтеры придут и поздравят лично.

Елена Недопекина, директор городского центра содействия занятости молодежи г. Уфы