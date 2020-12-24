В Уфе детям из малообеспеченных семей дарят подарки к Новому году

В Уфе дети из малообеспеченных семей получат более тысячи подарков. В рамках всероссийской акции «Новый год в каждый дом» волонтеры будут поздравлять с Новым годом в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.
Подарки получат также семьи, у которых трудная жизненная ситуация, дети медиков и семьи с детьми-инвалидами. Продлиться поздравление до 31 декабря.
Волонтеры отмечают, что оставить заявку еще не поздно. Для этого нужно зайти на сайт «Новыйгод.мывместе2020.рф». Там же могут зарегистрироваться и добровольцы, которые желают стать зимними волшебниками.