В Уфе открылась большая новогодняя ярмарка

Праздник на «ВДНХ-Экспо». На выставочной площадке столицы заработали «Индустрия праздника – Новый год» и продуктовая ярмарка.

За новогодним настроением на «ВДНХ-Экспо». Оригинальные подарки и сувениры, свежие фермерские продукты – на выставке есть все для подготовки к волшебному празднику.

На продуктовой ярмарке в большом ассортименте представлены мясные и колбасные изделия, молочные продукты, сыры от ведущих фермерских хозяйств, кумыс и разнообразие деликатесов к новогоднему столу. Оригинальные сладкие подарки для детей, вкусные сувениры близким и коллегам. Авторские украшения и уникальные подарки, которые не встретить в обычных магазинах.