В Уфе в преддверии каникул школьникам рассказали о правилах поведения на дорогах

Единый день правил дорожного движения прошел в Башкортостане. Акцию в преддверии зимних каникул у школьников проводят Госавтоинспекция и Минобразования. Инспекторы дорожного движения и преподаватели рассказывают детям о ПДД, а также предупреждают об опасности.

Также ГИБДД обращается к родителям и напоминает, что детям необходимо разъяснить где, когда и как можно переходить проезжую часть, о том, что опасно играть и кататься на горках, расположенных рядом с дорогой. Также рекомендуется одевать детей в яркую одежду со светоотражателями. В школах полицейские раздают фликеры – наклейки, которые отражают свет в темное время суток.

В рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!», которое проходит с 21 декабря по 15 января, запланированы серия мероприятий по определению мест, где чаще всего школьники выходят на проезжую часть. Запланированы профилактические беседы в школах, онлайн-занятия, а также рейды по перевозке детей в автомобилях.

Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды УГИБДД МВД по Республике Башкортостан 