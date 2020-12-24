В Уфе в преддверии каникул школьникам рассказали о правилах поведения на дорогах

Единый день правил дорожного движения прошел в Башкортостане. Акцию в преддверии зимних каникул у школьников проводят Госавтоинспекция и Минобразования. Инспекторы дорожного движения и преподаватели рассказывают детям о ПДД, а также предупреждают об опасности.

Также ГИБДД обращается к родителям и напоминает, что детям необходимо разъяснить где, когда и как можно переходить проезжую часть, о том, что опасно играть и кататься на горках, расположенных рядом с дорогой. Также рекомендуется одевать детей в яркую одежду со светоотражателями. В школах полицейские раздают фликеры – наклейки, которые отражают свет в темное время суток.