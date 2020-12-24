Под Уфой насмерть сбили женщину

Накануне, 23 декабря, под Уфой произошла смертельная авария. На 1446 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск насмерть сбили женщину. Подробности сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Как сообщает виновник аварии, он доехал до садов, но внезапно на дорогу выбежала женщина. Остановиться владелец «Фольксваген Поло» не успел.
Однако все точные причины и обстоятельства трагического инцидента предстоит установить сотрудникам ГИБДД Башкирии.
Фото: ГИБДД РБ.