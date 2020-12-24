В Башкирии рыба вмёрзла в озеро

В Кармаскалинском районе сотни рыб вмерзли в озеро. Местные жители опубликовали видео в интернете.

На озере Кушкар рыба заходит на нерест. Поздней осенью обитатели водоема возвращаются в реку Белую по специальной трубе в плотине, но ее засыпали, чтобы уровень воды не снижался, а небольшая протока в 130 метров, через которую рыба могла все-таки уплыть, из-за малого количества осадков обмелела.

Отрезанные от большой воды особи погибли от недостатка кислорода, и уже затем заледенели вместе с озерной водой. Об этом свидетельствует положение особей: брюхом кверху.

Если раньше уровень воды поднимался, то в этом году из-за маловодья рыба не смогла уйти. Сотрудники Минэкологии и Рыбоохраны выезжали на место, факт подтвердился. Это не человеческий, а природный фактор.

Ралим Хажиев, главный специалист-эксперт отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии Республики Башкортостан