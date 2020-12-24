В Башкирии рыба вмёрзла в озеро

Если раньше уровень воды поднимался, то в этом году из-за маловодья рыба не смогла уйти. Сотрудники Минэкологии и Рыбоохраны выезжали на место, факт подтвердился. Это не человеческий, а природный фактор.

Ралим Хажиев, главный специалист-эксперт отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии Республики Башкортостан