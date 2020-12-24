В Уфе появилась первая тёплая остановка. Павильон появился на «Гостином дворе». Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
Остановка не только дарит тепло ожидающим нужный автобус, но и предоставляет другие необходимые услуги. Так павильон оснащен видеонаблюдением, Wi-Fi роутерами, USB-порталами, чтобы горожане смогли зарядить свой смартфон. Также на остановке расположились громкоговорители и электронное табло, которое сообщает о том, через сколько приедет автобус.
Как остановка покажет себя в деле – покажет время.
Фото: мэрия Уфы.