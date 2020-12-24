В Уфе появилась первая тёплая остановка

Остановка не только дарит тепло ожидающим нужный автобус, но и предоставляет другие необходимые услуги. Так павильон оснащен видеонаблюдением, Wi-Fi роутерами, USB-порталами, чтобы горожане смогли зарядить свой смартфон. Также на остановке расположились громкоговорители и электронное табло, которое сообщает о том, через сколько приедет автобус.