Полицейские Башкирии поймали угонщика, который устроил погоню

18-летний житель города Агидель стал фигурантом уголовного дела. Молодой человек угнал машину в Нефтекамске. Полицейские города задержали преступника ещё до поступления заявления.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, ночью сотрудники ДПС заметили подозрительную машину. Сначала ВАЗ-2191 проехал на запрещающий сигнал светофора, а после и вовсе выехал на полосу встречного движения. Инспекторы попросили водителя остановиться, но тот проигнорировал просьбу и попытался скрыться.

На улице Социалистической, двигаясь на высокой скорости, машина совершила опрокидывание. Тогда водителя и задержали. Им оказался 18-летний парень, который машину угнал.

Утром от настоящего владельца автомобиля поступило сообщение об угоне.