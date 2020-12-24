«Новогоднее чудо»: в Уфе поздравили 18 детей из двух многодетных семей

Многодетным семьям вручили продуктовые наборы в преддверии Нового года. В Уфе активисты Общероссийского народного фронта и Всемирный курултай башкир поздравили с наступающим праздником детей из многодетных семей.
В рамках проекта «Новогоднее чудо» Фаттаховы и Валиевы получили комплекты и сладкие подарки от уфимского предпринимателя Вадима Загитова. Каждая из семей, получивших подарки, воспитывает по девять детей. Волшебными героями для ребят выступили эксперт ОНФ Эльвира Аиткулова и народный артист России Хурматулла Утяшев. Они пришли на праздник в образах Снегурочки и Деда Мороза.