«Новогоднее чудо»: в Уфе поздравили 18 детей из двух многодетных семей

Многодетным семьям вручили продуктовые наборы в преддверии Нового года. В Уфе активисты Общероссийского народного фронта и Всемирный курултай башкир поздравили с наступающим праздником детей из многодетных семей.

В рамках проекта «Новогоднее чудо» Фаттаховы и Валиевы получили комплекты и сладкие подарки от уфимского предпринимателя Вадима Загитова. Каждая из семей, получивших подарки, воспитывает по девять детей. Волшебными героями для ребят выступили эксперт ОНФ Эльвира Аиткулова и народный артист России Хурматулла Утяшев. Они пришли на праздник в образах Снегурочки и Деда Мороза.

Специальный был конкурс для пострадавших в период пандемии. В рамках этого конкурса мы выиграли грант на 100 продуктовых наборов: 50 из них предназначены для людей старшего поколения и 50 – для многодетных семей. Конечно, под Новый год все верят в чудеса. Надеюсь, сегодня мы это чудо осуществили.

Эльвира Аиткулова, эксперт ОНФ, заместитель председателя Государственного собрания Республики Башкортостан

В нашей семье девять детей, ждем десятого. Приятно, когда на такие семьи обращают внимание, трогает до глубины души. А сколько эмоций у детишек!

Лилия Фаттахова