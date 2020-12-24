«Новогоднее чудо»: в Уфе поздравили 18 детей из двух многодетных семей

Специальный был конкурс для пострадавших в период пандемии. В рамках этого конкурса мы выиграли грант на 100 продуктовых наборов: 50 из них предназначены для людей старшего поколения и 50 – для многодетных семей. Конечно, под Новый год все верят в чудеса. Надеюсь, сегодня мы это чудо осуществили.

Эльвира Аиткулова, эксперт ОНФ, заместитель председателя Государственного собрания Республики Башкортостан