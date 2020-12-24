В Уфе 9-летнюю девочку госпитализировали после столкновения с автобусом

Накануне, 23 декабря, в Уфе произошла авария с участием несовершеннолетнего. 9-летнюю девочку на «зебре» сбил автобус. Подробности инцидента сообщила пресс-служба ГИБДД Уфы.

Авария произошла на улице Первомайской. 42-летний водитель небольшой маршрутки совершил наезд на 9-летнюю девочку. Ребёнок пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате столкновения девочке понадобилась помощь врачей – её в срочном порядке госпитализировали. Известно, что автобус выполнял рейс по маршруту 228. В салоне в момент ДТП находилось 4 пассажира.