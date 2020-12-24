В Уфе открылся «МЕГА Парк»

Гигантские горки, деревянный дракон, водопад и скейт-зона. В Уфе открылся новый парк. Городское пространство для отдыха и развлечений разместилось на территории торгового комплекса «Мега».

Как отметили в столичной администрации, это первый вновь создаваемый парк в городе после Кашкадана. Причем его построили на средства частных инвесторов. Они вложили порядка 350 млн. рублей. По словам организаторов, элементы арт-пространства сочетают в себе как скандинавские мотивы, так и башкирские. Например, площадка для детей с мифическим драконом, а также Шурале.

Уфа очень яркий и комфортный город, развивается быстрыми темпами. Мы не могли остаться в стороне. Будучи хорошим соседом, нам очень приятно инвестировать в этот парк. Большой, многофункциональный, инклюзивное пространство размером 23 тысячи кв. метров. София Трофимова, генеральный директор ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн»

В день открытия для журналистов и блогеров провели экскурсию, рассказав предысторию создания и особенности парка. Так, дорожка вокруг пруда повторяет изгибы реки Белой в окрестностях Уфы. В парке также есть интересные фотозоны, в том числе, по словам организаторов, летом будет работать фонтан, имитирующий стену водопада. Официальные лица из Министерства торговли и столичной администрации отметили, что это парк должен стать новым местом притяжения.