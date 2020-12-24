В Башкирии трагически погиб рабочий сахарного завода

Госавтоинспекция Башкирии завершила расследование смерти рабочего на сахарном заводе. Были установлены обстоятельства и причины несчастного случая.

Инцидент произошёл в ночь с 17 на 18 октября на пункте приёма свеклы в селе Раевский. На территории предприятия наводили порядок после рабочей смены, однако именно в этот момент оператора придавило буртоукладочной машиной. Технику передвигали на очищенную от отходов землю.

Мужчина получилтяжёлую травму головы и скончался на месте. Расследование выявило, что машина двигалась по прямой линии назад, не совершая никаких манёвров. А в крови погибшего были обнаружены следы спирта в количестве 2,99 промилле.