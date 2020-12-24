Житель Башкирии поджёг дом супруги за отказ мириться

В селе Инзер огнём охватило жилой дом. Оказалось, помещение поджёг супруг хозяйки дома. Всё из-за любовного конфликта.

По сообщениям пресс-службы МВД по РБ, 45-летний мужчина ушёл из дома ради новой возлюбленной. Однако в канун своего дня рождения блудный муж вернулся домой просить прощения и мириться. Застолье с семьёй и близкими начало накаляться из-за алкоголя – между супругами завязалась ссора.

Тогда мужчина решился на отчаянный поступок. После ухода гостей он поджёг скатерть в доме супруги, дождался, когда огонь разгорится, перекинется на мебель, и убежал.