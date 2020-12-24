В Башкирии 31 декабря объявили выходным днем

В Башкирии 31 декабря будет выходным днем. Такое решение принял глава республики Радий Хабиров.
Напомним, члены партии «Единая России» выступили с предложением сделать канун Нового года выходным по всей стране. Ранее 31 декабря было рабочим, но сокращенным днем.
Согласно распоряжению, лица, замещающие государственные должности и должности государственной гражданской службы Башкортостана, привлекаются к работе 26 декабря с предоставлением выходного дня 31 декабря.
Аналогичное решение должны принять руководители республиканских государственных органов в отношении своих сотрудников и подведомственных организаций.
Такое же решение рекомендуется принять главам муниципалитетов и всем работодателям региона.
Все аварийные и экстренные службы в праздничные дни будут работать в штатном режиме.