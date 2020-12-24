В Башкирии вновь установлен рекорд по заболеваемости коронавирусом

Очередной рекорд в Башкирии по количеству выявленных случаев заражения COVID-19 побит. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Согласно цифрам, за минувшие сутки в республике 163 жителям Башкирии поставлен диагноз "новая коронавирусная инфекция". Всего же за время пандемии было зарегистрировано 17 904 факта заражения.

От болезни скончалось 129 человек. За прошедшие 24 часа этот показатель вырос на один летальный случай.