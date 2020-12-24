В России за сутки скончались 635 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Актуальная информация о заболевших каждый день публикуется на портале стопкоронавирус.рф.

За сутки было зарегистрировано 29 935 новых зараженных COVID-19. За всё время пандемии коронавирус выявили у 2 963 688 человек. Одновременно болеют 539 735 пациентов.