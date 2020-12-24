В Башкирии уволился прокурор района, в котором сгорел дом престарелых

Прокурор Абзелиловского района уволился через девять дней после страшного пожара, в котором погибли пенсионеры. Напомним, в деревне Ишбулдино в доме престарелых произошёл серьёзный пожар. 11 человек возрастом от 57 до 80 лет трагически скончались в огне.

После страшной трагедии прокурорам каждого района Башкирии было поручено проверить все существующие пансионаты для престарелых с круглосуточным пребыванием. Сегодня, 24 декабря, стало известно, что прокурор Абзелиловского района покинул свой пост. С момента трагедии прошло девять дней.

Сообщается, что прокурор уволился по собственному желанию. На пост он был назначен в ноябре 2016 года приказом Генерального прокурора России.