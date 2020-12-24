В Минздраве назвали причины повышенной смертности в Башкирии
Министр здравоохранения РБ Максим Забелин объяснил, почему растет смертность
в республике. По его словам, это общероссийский тренд, и Башкирия, к сожалению,
не исключение.
По его словам, чаще всего люди умирают от болезней сердечно-сосудистой системы,
рака и заболеваний легких.
Рост смерти в целом фиксируется по России, Башкирия не исключение.
Прирост идет по всем классам заболеваний, в лидерах болезнь органов дыханов,
кровоообращения, эндокринной системы. Если говорить конкретнее, если по долям
разбить, то основные причины смертности: кровообращение (около 40%),
злокачественные образования (до 15%) и болезни органов дыхания (до 8%).
Максим Забелин, глава Минздрава РБ
Глава ведомства также добавил, что в некоторых областях фиксируется, наоборот,
снижение смертности.
У нас имеются положительные изменения, например, младенческая
смертность. Снижение по суицидам есть. Имеется снижение по туберкулезу.