В Минздраве назвали причины повышенной смертности в Башкирии

Рост смерти в целом фиксируется по России, Башкирия не исключение. Прирост идет по всем классам заболеваний, в лидерах болезнь органов дыханов, кровоообращения, эндокринной системы. Если говорить конкретнее, если по долям разбить, то основные причины смертности: кровообращение (около 40%), злокачественные образования (до 15%) и болезни органов дыхания (до 8%).

Максим Забелин, глава Минздрава РБ