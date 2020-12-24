В Минздраве назвали причины повышенной смертности в Башкирии

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин объяснил, почему растет смертность в республике. По его словам, это общероссийский тренд, и Башкирия, к сожалению, не исключение.

По его словам, чаще всего люди умирают от болезней сердечно-сосудистой системы, рака и заболеваний легких.

Рост смерти в целом фиксируется по России, Башкирия не исключение. Прирост идет по всем классам заболеваний, в лидерах болезнь органов дыханов, кровоообращения, эндокринной системы. Если говорить конкретнее, если по долям разбить, то основные причины смертности: кровообращение (около 40%), злокачественные образования (до 15%) и болезни органов дыхания (до 8%).

Максим Забелин, глава Минздрава РБ

Глава ведомства также добавил, что в некоторых областях фиксируется, наоборот, снижение смертности.

У нас имеются положительные изменения, например, младенческая смертность. Снижение по суицидам есть. Имеется снижение по туберкулезу.

Максим Забелин, глава Минздрава РБ