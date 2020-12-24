В Башкирии почти месяц искали 15-летнюю девочку

В Башкирии завершились поиски 15-летнего подростка. Аниля Гайфуллина была найдена сотрудниками полиции. Девочку не могли найти с 28 ноября.

Поиски подростка заняли почти целый месяц. Известно, что в злополучный день 15-летняя девочка вышла из дома в Благовещенске. А была найдена девочка в Москве, к счастью, живой и здоровой.

Сейчас решается вопрос о перевозке подростка обратно в Уфу. Напомним, Аниля не первый раз сбегает из дома. В апреле 2020 года девочка пропадала с подругой, но была быстро найдена.