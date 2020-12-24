В Башкирии в 2020 году увеличилось число погибших в пожарах

Количество погибших в пожарах в республике увеличилось на 130%. С начала декабря в огне погиб 51 человек, а в прошлом году за этот же период – 22.

Этот катастрофический рост жертв огненной стихии стал основной темой заседания республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Основным поводом стала недавняя трагедия в селе Ишбулдино Абзелиловского района, где в пожаре в доме милосердия погибли 11 пенсионеров. Вице-премьер Ирек Сагитов отметил, что незадолго до этого происшествия намечали планы по наращиванию профилактических мер. Однако оказалось, что безрезультатно. Органами местного самоуправления работа по предупреждению ЧП организована на очень низком уровне, констатировали участники заседания. Всего же с начала года зафиксировано более 280 жертв огня.