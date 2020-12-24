Радий Хабиров вручил госнаграды медикам Башкирии

Радий Хабиров вручил государственные награды работникам системы здравоохранения Башкирии. Знаками отличия отметили врачей различных специальностей, медсестер, а также студентов БГМУ, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом.

Глава Башкортостана подчеркнул, что, несмотря на сложности в этом году, в республике приступили к строительству хосписа, детского центра онкологии и гематологии. Продолжается строительство корпуса Республиканского кардиоцентра, поликлиники РКБ имени Куватова, уже ввели новый корпус онкодиспансера. В сёлах открыли 120 ФАПов.