В эфире БСТ покажут новогоднюю Академию «Территория женского счастья»

Открытая академия «Территория женского счастья» пройдёт в онлайн-формате в эфире телеканала БСТ 27 декабря в 19:00.
«Территория женского счастья» – благотворительный проект, призванный создать сообщество для творческой и социальной реализации женщин республики. Женщины через проект могут заявить о себе, своих способностях, найти единомышленниц, новые способы заработка, изменить жизнь своей семьи к лучшему.
Так как в республике действуют ограничения из-за пандемии коронавируса, академия поменяла формат своего проведения. Теперь «Территория женского счастья» пройдёт в формате трёхчасового телемарафона в прямом эфире. Транслироваться мероприятие будет на главном республиканском телеканале «БСТ».
Участники мероприятия обсудят такие животрепещущие темы, как здоровье и красота, искусство и стиль, психология и саморазвитие, а также надвигающийся праздник – Новый год. Приглашенные эксперты и звёзды поделятся идеями о подготовке подарков, украшений и угощений. А самое главное — расскажут зрительницам о том, как можно позаботиться о себе и своём психологическом состоянии в суете праздников и новогодних хлопот.
Напомним, открытая академия «Территория женского счастья» реализуется с августа 2019 года в городах и районах Республики Башкортостан. На данный момент проведено девять масштабных мероприятий в Стерлитамаке, Нефтекамске, Давлеканово, Ишимбае, Учалах и Баймаке, Иглино, Чишмах и Белебее. Суммарно «Территорию женского счастья» посетили более 23 тысяч человек.
В ноябре 2020 года открытая академия впервые прошла в онлайн-формате. Республиканский проект «Территория женского счастья» стал одним из победителей конкурса грантов Главы Республики Башкортостан на развитие гражданского общества, а также одним из победителей конкурса грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. В 2020 году мероприятия открытой академии проходят при поддержке Фонда президентских грантов и Фонда содействия гражданскому обществу РБ.