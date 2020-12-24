В эфире БСТ покажут новогоднюю Академию «Территория женского счастья»

«Территория женского счастья» – благотворительный проект, призванный создать сообщество для творческой и социальной реализации женщин республики. Женщины через проект могут заявить о себе, своих способностях, найти единомышленниц, новые способы заработка, изменить жизнь своей семьи к лучшему.

Так как в республике действуют ограничения из-за пандемии коронавируса, академия поменяла формат своего проведения. Теперь «Территория женского счастья» пройдёт в формате трёхчасового телемарафона в прямом эфире. Транслироваться мероприятие будет на главном республиканском телеканале «БСТ».

Участники мероприятия обсудят такие животрепещущие темы, как здоровье и красота, искусство и стиль, психология и саморазвитие, а также надвигающийся праздник – Новый год. Приглашенные эксперты и звёзды поделятся идеями о подготовке подарков, украшений и угощений. А самое главное — расскажут зрительницам о том, как можно позаботиться о себе и своём психологическом состоянии в суете праздников и новогодних хлопот.