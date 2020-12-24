В Башкирии с 2021 года появятся платные вытрезвители

С нового года в Башкирии смогут открывать платные вытрезвители. Госдума приняла в третьем чтении закон, наделяющий регионы правом создавать организации для оказания помощи пьяным и утратившим способность самостоятельно передвигаться.

Один из авторов законопроекта – депутат от Башкортостана Зариф Байгускаров. Новым законом предусмотрено создание вытрезвителей на базе государственно-частного партнерства, а пьяных с улиц смогут туда доставлять полицейские. Ранее таких полномочий у них не было. Вытрезвители будут брать плату. По подсчетам Байгускарова, ночь в учреждении обойдётся примерно в две тысячи рублей. В случае отказа от оплаты взыскивать долг будет служба судебных приставов.