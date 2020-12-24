Малыш со СМА из Башкирии выиграл укол за 160 млн рублей

Мы уже рассказывали об этой истории. Проблемы у ребенка появились вскоре после рождения. В свои восемь месяцев ребенок не может держать голову и сидеть. Родители объявляли срочный сбор средств для приобретения единственного лекарства, которое спасет их сына. Инъекция препарата не только приостанавливает развитие болезни, но и улучшает общее состояние. Параллельно Аксар участвовал в лотереи швейцарской фармацевтической компании, и вот накануне был разыгран последний укол в уходящем году.