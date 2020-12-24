В Уфе открылись мобильный технопарк «Кванториум Башкортостана» и «IT-куб»

В Уфе открылись Центр цифрового образования «IT-куб» и мобильный технопарк «Кванториум Башкортостана». Они расположились на базе полилингвальной школы №162. Там же появился центр опережающей профессиональной подготовки республики.
Старт проектам дала вице-премьер Ленара Иванова. Она рассказала, что в рамках нацпроекта «Образование» в ближайшие три года в Башкортостане появится девять подобных IT-кубов. Наша республика – лидер в этом направлении.
В текущем учебном году создадут два мобильных технопарка «Кванториум Башкортостана». Они сооружены на базе передвижной автомобильной станции. Обучение делается с упором на технические специальности. Спецмашина включает несколько лабораторий: гео и аэро, а также робо-АйТи, промдизайн и хай-тек. Республика получила субсидию из федерального бюджета в размере почти 34 млн. рублей.