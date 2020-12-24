В Уфе открылись мобильный технопарк «Кванториум Башкортостана» и «IT-куб»

В Уфе открылись Центр цифрового образования «IT-куб» и мобильный технопарк «Кванториум Башкортостана». Они расположились на базе полилингвальной школы №162. Там же появился центр опережающей профессиональной подготовки республики.

Старт проектам дала вице-премьер Ленара Иванова. Она рассказала, что в рамках нацпроекта «Образование» в ближайшие три года в Башкортостане появится девять подобных IT-кубов. Наша республика – лидер в этом направлении.

Вот все, что связано с программированием, с виртуальной реальностью, с искусственным интеллектом, с кибербезопасностью – универсальные знания. Они будут нужны людям будущего во всех профессиях. Поэтому это однозначно дело будущего. Ленара Иванова, заместитель премьер-министра правительства - министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан