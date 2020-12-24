В России выявили сферы, в которых работники матерятся больше всего

Портал SuperJob провёл занимательное исследование. Эксперты выяснили, что 67% россиян сталкиваются с нецензурной бранью на работе. Статистические данные озвучило издание РБК.

22% респондентов отметили, что их коллеги используют матерную речь на постоянной основе. А 45% рассказали, что слышат бранную речь лишь иногда. А вот совсем не используют матерные слова в своей речи коллеги только трети опрошенных.

Почти половина опрошенных россиян отметила, что нецензурная брань на совещаниях для них обычное дело. 14% сотрудников слышат мат постоянно, а каждый третий – время от времени. От руководства нецензурную брань слышит половина опрошенных россиян, при этом 19% — регулярно, а 32% — иногда.