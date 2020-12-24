В Уфе незадачливый вор украл из магазина пиво и сигареты

Житель Уфы ночью обратился в правоохранительные органы. Очевидец рассказал, что из небольшого магазина неизвестный вынес товар. Подробности случившегося рассказала пресс-служба МВД по РБ.

Полицейские действительно заметили неизвестного, который вынес из магазина четыре ящика пива, несколько блоков сигарет, спички и арахис. Для этого он выбил дверь магазинчика. Сигнализация при этом внутри торговой точки не сработала.