В Уфе незадачливый вор украл из магазина пиво и сигареты

Житель Уфы ночью обратился в правоохранительные органы. Очевидец рассказал, что из небольшого магазина неизвестный вынес товар. Подробности случившегося рассказала пресс-служба МВД по РБ.

Полицейские действительно заметили неизвестного, который вынес из магазина четыре ящика пива, несколько блоков сигарет, спички и арахис. Для этого он выбил дверь магазинчика. Сигнализация при этом внутри торговой точки не сработала.

Благодаря бдительному уфимцу воришку удалось задержать. Им оказался 23-летний местный житель. Молодой человек уже имел проблемы с законом ранее, а полиции признался в содеянном.

По факту покушения на кражу следователями Отдела полиции № 11 Управления МВД России по городу Уфе возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренные статьями 30 и 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

пресс-служба МВД по РБ 

Фото: МВД по РБ. 