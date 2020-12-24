В Башкирии за 2020 год укрепилась материально-техническая база здравоохранения

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии, рассказал об итогах 2020 года в сфере здоровья. Самым важным достижением стало укрепление материально-технической базы сферы. Об этом министр сообщил на последним в этом году «Часе здравоохранения».

В селах и деревнях Башкирии были открыты 120 новых ФАПов, а также отремонтированы 3 врачебных амбулатории. В Уфе заработал обновленный корпус Республиканского онкологического диспансера. А в Салавате обновился корпус многофункциональной городской больницы. В городе Октябрьский полностью обновился хирургический комплекс больницы №1.

Наша особая гордость – построенные в рекордные сроки клинические инфекционные центры в Уфимском районе и Стерлитамаке. Последний мы открыли 19 декабря, и первые пациенты уже лечатся там от коронавируса. При этом врачи из Башкортостана помогали своим коллегам по организации работы COVID-госпиталей и оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусом в Амурской и Владимирской областях, Камчатском крае, Карачаево-Черкесии, а также в Абхазии и Киргизии. Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии

Также министр здравоохранения отдельно отметил профилактику вирусных заболеваний в регионе. В Башкирии регулярно проводится вакцинация против гриппа и пневмонии. Также, напомним, в республике успешно стартовала вакцинация от опасного вируса – COVID-19.

Ещё несколько медицинских учреждений продолжают строительство. Серди них поликлиника РКБ им. Куватова, Центр детской онкологии и гематологии, хирургический корпус в Учалах, поликлиника в Затоне, Бирске и Чекмагуше.

В 2020 году мы существенно обновили парк медицинской техники. Закупили 50 автомобилей скорой помощи, 12 автомобилей для неотложной помощи детям, восемь передвижных маммографов, передвижную поликлинику на базе автомобиля «КАМАЗ». Благодаря образовательному проекту «Взлетай!» в школах открыли 65 стоматологических кабинетов. Наша особая гордость – башкирская санитарная авиация, которая играет важную роль в спасении жизней и здоровья жителей. В этом году пилоты медицинского вертолёта выполнили более 150 вылетов. Специализированную медицинскую помощь оперативно получили 200 пациентов. Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии

Также в Башкирии успешно прошла акция «Здоровая республика – здоровый регион», в рамках которой медицинские поезда выезжали по 6 маршрутам. Квалифицированные врачи и новая техника приезжали в самые отдаленные поселки Башкирии. Специалистам удалось провести почти 20 тысяч обследований и выявить 886 социально значимых заболеваний.