Стало известно, на что чаще всего жаловались жители Башкирии

Проблема в сфере здравоохранения волновали жителей Башкирии чаще в этом году. Это связано со сложившейся эпидемиологической обстановкой как в стране, так и в мире.

По данным начальника управления главы РБ по соцкоммуникациям Елены Прочаковской, вопросы здравоохранения вышли на второе место в 2020 году. Для сравнения в 2019 году позиция была лишь девятой.

Среди частых жалоб были названы нехватка медикаментов и врачей. Люди также испытывали трудности с графиком работы поликлиник и больниц.

С октября 2018 года, когда начала работать система «Инцидент менеджмент», количество обращений ежегодно росло: от 1 000 в конце 2018 года до 5 359 в 2019 году. В этом году их стало вдвое больше – 10 379 обращений в соцсетях. Благодаря совместной с Минздравом республики работе в фокус-группах удалось оперативно реагировать на самые острые сигналы с мест. Эффективным оказалось и открытие в ноябре Ситуационного антиковидного центра, что позволило существенно снизить накал обращений жителей.

Елена Прочаковская, начальник Управления Главы Башкортостана по социальным коммуникациям

По итогам рассмотрения частных случаев удалось подойти к системному решению многих вопросов. Так, в 2021 году дополнительные возможности получит медико-генетическая служба республики. Но есть и то, над чем следует работать дальше, в частности, повысить доступность стоматологической помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые проживают в отдалённых населённых пунктах.

Решение вопросов жителей, обращающихся через социальные сети, демонстративно показывает эффективность всей нашей работы. Мы видим наши ориентиры. И это позволяет нам сконцентрироваться на самых насущных задачах, на том, что особенно сильно беспокоит население республики.

Радий Хабиров, глава Башкирии