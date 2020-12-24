Стало известно, на что чаще всего жаловались жители Башкирии

Проблема в сфере здравоохранения волновали жителей Башкирии чаще в этом году. Это связано со сложившейся эпидемиологической обстановкой как в стране, так и в мире.
По данным начальника управления главы РБ по соцкоммуникациям Елены Прочаковской, вопросы здравоохранения вышли на второе место в 2020 году. Для сравнения в 2019 году позиция была лишь девятой.
Среди частых жалоб были названы нехватка медикаментов и врачей. Люди также испытывали трудности с графиком работы поликлиник и больниц.
По итогам рассмотрения частных случаев удалось подойти к системному решению многих вопросов. Так, в 2021 году дополнительные возможности получит медико-генетическая служба республики. Но есть и то, над чем следует работать дальше, в частности, повысить доступность стоматологической помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые проживают в отдалённых населённых пунктах.