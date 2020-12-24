Стало известно, на что чаще всего жаловались жители Башкирии

С октября 2018 года, когда начала работать система «Инцидент менеджмент», количество обращений ежегодно росло: от 1 000 в конце 2018 года до 5 359 в 2019 году. В этом году их стало вдвое больше – 10 379 обращений в соцсетях. Благодаря совместной с Минздравом республики работе в фокус-группах удалось оперативно реагировать на самые острые сигналы с мест. Эффективным оказалось и открытие в ноябре Ситуационного антиковидного центра, что позволило существенно снизить накал обращений жителей.

Елена Прочаковская, начальник Управления Главы Башкортостана по социальным коммуникациям