Глава Башкирии предложил новый вариант проведения «Часа здравоохранения»

Сегодня, 24 декабря, в Башкирии прошёл последний в этом году «Час здравоохранения». Встреча прошла в виде видеоконференции. Участники обсудили достижения здравоохранения за 2020 год.

Радий Хабиров предложил новый вариант проведения традиционных встреч для обсуждения вопросов здравоохранения. Новый формат может появиться уже в 2021 году.

Кроме наших традиционных обсуждений, мне бы хотелось проводить живые встречи с главными врачами, ветеранами медицины, поднимать актуальные вопросы и вместе, коллективным разумом вырабатывать пути их решения. Мне важно послушать мнения авторитетных врачей и специалистов. Радий Хабиров, Глава Башкирии