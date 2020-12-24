Глава Башкирии предложил новый вариант проведения «Часа здравоохранения»

Сегодня, 24 декабря, в Башкирии прошёл последний в этом году «Час здравоохранения». Встреча прошла в виде видеоконференции. Участники обсудили достижения здравоохранения за 2020 год.
Радий Хабиров предложил новый вариант проведения традиционных встреч для обсуждения вопросов здравоохранения. Новый формат может появиться уже в 2021 году.
Также Глава Башкирии искренне поблагодарил всех работников сферы здравоохранения, которым пришлось в 2020 году работать до последних сил из-за пандемии коронавируса, и поздравил с наступающим Новым годом.