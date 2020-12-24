Пожилой житель Башкирии лишился денег после разговора с «сотрудницей банка»

70-летний житель Октябрьского стал жертвой мошенницы. Обманным путем злоумышленница похитила у него 130 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Пенсионер рассказал, что ему позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Девушка сообщила о том, что ему дополнительно к пенсии начислены социальные выплаты, после чего продиктовала ему номер банковской карты, и потерпевший подтвердил ее данные.

Затем сотрудница банка сообщила, что для получения выплат они отправили ему смс-сообщение на сотовый телефон с кодом, который потерпевший должен ей продиктовать. Пенсионер согласился и, не прерывая разговор, продиктовал злоумышленнице код, затем ему вновь поступило смс-сообщение с кодом, который он также продиктовал по телефону. После чего лже-сотрудница банка сообщила, что через некоторое время пенсионеру поступят на карту выплаты, и прервала разговор. Но, увы, вместо денежных поступлений, потерпевший получил смс-сообщение, о том, что с его банковской карты списаны деньги в размере 130 тысяч рублей.

пресс-служба МВД по Башкирии

В настоящее время полицейские разыскиват аферистку. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Полиция в очередной раз предупреждает граждан, особенно пожилого возраста, быть бдительными! В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка – положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Поэтому самостоятельно наберите номер горячей лини банка, указанный на вашей карте.

пресс-служба МВД по Башкирии