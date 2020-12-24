Пожилой житель Башкирии лишился денег после разговора с «сотрудницей банка»

70-летний житель Октябрьского стал жертвой мошенницы. Обманным путем злоумышленница похитила у него 130 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Пенсионер рассказал, что ему позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Девушка сообщила о том, что ему дополнительно к пенсии начислены социальные выплаты, после чего продиктовала ему номер банковской карты, и потерпевший подтвердил ее данные.
В настоящее время полицейские разыскиват аферистку. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".