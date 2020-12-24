Пожилой житель Башкирии лишился денег после разговора с «сотрудницей банка»

Затем сотрудница банка сообщила, что для получения выплат они отправили ему смс-сообщение на сотовый телефон с кодом, который потерпевший должен ей продиктовать. Пенсионер согласился и, не прерывая разговор, продиктовал злоумышленнице код, затем ему вновь поступило смс-сообщение с кодом, который он также продиктовал по телефону. После чего лже-сотрудница банка сообщила, что через некоторое время пенсионеру поступят на карту выплаты, и прервала разговор. Но, увы, вместо денежных поступлений, потерпевший получил смс-сообщение, о том, что с его банковской карты списаны деньги в размере 130 тысяч рублей.

пресс-служба МВД по Башкирии