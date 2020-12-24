В Башкирии подвели итоги развития здравоохранения в 2020 году

До 150 новых ФАПов в год. Радий Хабиров провел заключительное в этом году онлайн-совещание в формате «Здравчас». В ходе видеоконференции собравшиеся обсудили итоги года.
Министр здравоохранения республики Максим Забелин рассказал, что в этому году в сёлах открыли 120 новых ФАПов, отремонтировано три врачебных амбулатории. Руководитель региона отметил, что необходимо строить до 150 объектов в год, чтобы «закрыть вопрос с ФАПами».
В Уфе заработал новый корпус Республиканского онкологического диспансера. В регионе продолжается строительство поликлиники РКБ имени Куватова, Центра детской онкологии и гематологии и хирургического корпуса в Учалах. Кроме того, в 2020 году закупили 50 автомобилей скорой помощи, 8 передвижных маммографов, мобильную поликлинику на базе автомобиля «КАМАЗ». На совещании также отметили, что за 10 месяцев текущего года показатель младенческой смертности в регионе оказался на 12 процентов ниже данных аналогичного периода прошлого года.