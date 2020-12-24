Жителей Уфы шокировали гигантские счета за ЖКХ

Ползарплаты за воду в квартире. Жители ЖК «Цветы Башкирии» требуют уменьшить тарифы на коммунальные услуги. В сентябре собственники квартир получили платёжки по 5, 7 и 9 тысяч рублей. И это без учёта электроэнергии. Люди забили тревогу, за ноябрь тарифы уменьшили. Жители опасаются, что это разовая акция, и к концу года их ждут совсем не новогодние подарки.

Эти люди вряд ли мечтали стать блогерами. Обращаться к Президенту страны и публике пришлось. Платёжки за сентябрь жители ЖК «Цветы Башкирии» получили с неожиданными цифрами. По подсчётам собственников квартир, тарифы оказались выше средних в 3 раза.

Сказали, что своя скважина, своя котельная, всё будем регулировать. А в итоге получилось в 2 раза больше, чем в городе. Элина Галиева

Мы, все собственники, конечно, в шоке от таких высоких тарифов, которые нам сейчас выставили. Мы даже предполагать не могли при покупке квартиры, что они будут в 3 раза выше, чем в городе. Татьяна Попкова

Ресурсоснабжающая компания объясняет: мол, организация негосударственная и сама вправе устанавливать тарифы. ИС ТВК сетуют на высокие затраты. Инженерные сети муниципальных или государственных компаний, к которым можно было бы подключить жителей «Цветов Башкирии», нет. И частная организация сама строит и берёт на себя обязательство обеспечивать водоснабжение, водоотведение и тепло в новом микрорайоне. Правда, от общения на камеру представители ИС ТВК отказались, ограничились только письменным ответом.

000 – это не экстравагантные инициалы анонима. Так в платёжках обозначаются квартиры, которые не переданы собственнику, то есть ещё не заселены.

Получается, что за отопление платят все другие собственники, кроме этих квартир. Дамир Рашитов

Однако управляющая компания спешит успокоить: застройщик сам должен решать этот вопрос.

За те квартиры, где еще не подписан акт приема-передачи, оплачивает застройщик. Марина Нагаева, главный бухгалтер Уфимской управляющей компании

Комитет по тарифам нарушений тоже не видит. В пример приводит стоимость за воду и тепло в Уфе, в районах города цены разнятся.

Траты в Уфе распределяются на большее количество потребителей, а в «Цветах Башкирии» всего два дома. Наиль Шарафутдинов, заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по тарифам