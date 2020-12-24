Жителей Уфы шокировали гигантские счета за ЖКХ

Ползарплаты за воду в квартире. Жители ЖК «Цветы Башкирии» требуют уменьшить тарифы на коммунальные услуги. В сентябре собственники квартир получили платёжки по 5, 7 и 9 тысяч рублей. И это без учёта электроэнергии. Люди забили тревогу, за ноябрь тарифы уменьшили. Жители опасаются, что это разовая акция, и к концу года их ждут совсем не новогодние подарки.
Эти люди вряд ли мечтали стать блогерами. Обращаться к Президенту страны и публике пришлось. Платёжки за сентябрь жители ЖК «Цветы Башкирии» получили с неожиданными цифрами. По подсчётам собственников квартир, тарифы оказались выше средних в 3 раза.
Ресурсоснабжающая компания объясняет: мол, организация негосударственная и сама вправе устанавливать тарифы. ИС ТВК сетуют на высокие затраты. Инженерные сети муниципальных или государственных компаний, к которым можно было бы подключить жителей «Цветов Башкирии», нет. И частная организация сама строит и берёт на себя обязательство обеспечивать водоснабжение, водоотведение и тепло в новом микрорайоне. Правда, от общения на камеру представители ИС ТВК отказались, ограничились только письменным ответом.
000 – это не экстравагантные инициалы анонима. Так в платёжках обозначаются квартиры, которые не переданы собственнику, то есть ещё не заселены.
Однако управляющая компания спешит успокоить: застройщик сам должен решать этот вопрос.
Комитет по тарифам нарушений тоже не видит. В пример приводит стоимость за воду и тепло в Уфе, в районах города цены разнятся.
Следовательно, когда введут остальные дома, стоимость в платёжках должна уменьшиться. Это в идеале. Пока же жителям, видимо, придётся затягивать пояса потуже и вместе с ипотекой брать кредиты на продукты, ну или садиться на диету и собирать «букеты» финансовых проблем из «Цветов Башкирии».