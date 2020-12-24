«Уфа гуляем»: в музее Нестерова работает выставка карикатур Камиля Бузыкаева

«Уфа гуляем». В Башкирском художественном музее имени Нестерова открылась выставка карикатуриста Камиля Бузыкаева. Автор знаменитых шаржей представил ретроспективу уходящего 2020-го года.
Новую выставку Камиля Бузыкаева можно назвать перформансом, творческим актом сарказма и эпатажа, но не по отношению к политикам, а к своим коллегам по цеху – к художникам. Никогда еще прежде художественный музей имени Нестерова не выставлял свежие карикатуры, ведь это не классическое искусство.
Бузыкаев в свою очередь считает, что в Башкирии давно сложилась сильная школа художественной сатиры и комиксов, и его работы – это ее естественное продолжение. Описывать, чему посвящены карикатуры, в этот раз он не стал. Зрителям предлагает заглянуть в интернет и освежить в памяти события.
Карикатуры выставлены по хронологии и разделены на 12 частей по числу месяцев – как ретроспектива уходящего 2020-го года. Выставку поддержала компания «Башспирт».
Экспозиция карикатур Камиля Бузыкаева в художественном музее имени Нестерова продлится до 17 января.