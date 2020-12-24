«Уфа гуляем»: в музее Нестерова работает выставка карикатур Камиля Бузыкаева

«Уфа гуляем». В Башкирском художественном музее имени Нестерова открылась выставка карикатуриста Камиля Бузыкаева. Автор знаменитых шаржей представил ретроспективу уходящего 2020-го года.

Новую выставку Камиля Бузыкаева можно назвать перформансом, творческим актом сарказма и эпатажа, но  не по отношению к политикам, а к своим коллегам по цеху – к художникам. Никогда еще прежде художественный музей имени Нестерова не выставлял свежие карикатуры, ведь это не классическое искусство. 

Я думаю, что для музея это было очень сложно сделать, и до сих пор я знаю, многие работники музея, уважаемые мною, должны с этим переночевать. Я думаю, что это какая-то веха для музея тоже. Я думаю, что это не сделает музею какой-то пониженный рейтинг, потому что его работы талантливые, очень актуальные.

Владислав Пегов, президент Творческого союза художников Республики Башкортостан

Бузыкаев в свою очередь считает, что в Башкирии давно сложилась сильная школа художественной сатиры и комиксов, и его работы – это ее естественное продолжение.  Описывать, чему посвящены карикатуры, в этот раз он не стал. Зрителям предлагает заглянуть в интернет и освежить в памяти события.    

В Башкортостане всегда было много карикатуристов и не только, у нас вообще славная история рисования. Думаю, описывать карикатуру не нужно – в прошлом году, может, зрителю и понравилось, что приходится описывать то, что мне кажется очевидным. Над всем нельзя смеяться. Если зритель пишет: «Камиль, берега-то видь», – я задумываюсь.

Камиль Бузыкаев, художник

Карикатуры выставлены по хронологии и разделены на 12 частей по числу месяцев – как ретроспектива уходящего 2020-го года.  Выставку поддержала компания «Башспирт».

«Деньги есть – Уфа гуляем, денег нет – Чишмы сидим» – эта история же еще связана и с «Башспиртом». Мы по мотивам ваших карикатур и брендбук сделаем, будем использовать это в рекламе «Башспирта».

Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

Экспозиция карикатур Камиля Бузыкаева в художественном музее имени Нестерова продлится до 17 января.