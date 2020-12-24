«Уфа гуляем»: в музее Нестерова работает выставка карикатур Камиля Бузыкаева

Я думаю, что для музея это было очень сложно сделать, и до сих пор я знаю, многие работники музея, уважаемые мною, должны с этим переночевать. Я думаю, что это какая-то веха для музея тоже. Я думаю, что это не сделает музею какой-то пониженный рейтинг, потому что его работы талантливые, очень актуальные.

Владислав Пегов, президент Творческого союза художников Республики Башкортостан