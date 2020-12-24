Стало известно, почему в Башкирии рыба вмёрзла в озеро

Десятки тысяч мертвых рыб обнаружили жители деревни Верхний Тюкунь Кармаскалинского района. Обитатели водной фауны в прямом смысле слова оказались вмерзшими в лед. Ролик о том, что произошло в местном озере, люди разместили в социальных сетях.

Действительно, рыбу как будто подвергли шоковой заморозке. Примерно на один квадратный метр не менее сотни особей. В основном плотва и подлещики. И такая картина практически по всей протоке, которая соединяет озеро Кушкар с рекой Белой. Вот только эта связь из-за падения уровня водоема осенью обрывается. А рыба, стремясь к большой воде, оказывается в ловушке.

Они по инстинкту, что ли, на выход идут, они вот сюда зашли, на этот исток, и сами себе создали замор, потому что тут исток мелкий, до метра, ну 50-60 сантиметров. И как мороз ударил, они сами себе замор создали. Мидхат Юмагулов, житель д. Верхний Тюкунь

Озеро начало покрываться льдом еще в ноябре, рассказывает Мидхат Юмагулов. А потом резко ударили морозы, и, возможно, это стало роковым обстоятельством для обитателей водоема. Отсутствие осадков тоже сыграло не последнюю роль. Это сейчас все под снегом и кадры не такие ужасающие, как на любительской съемке сделанной очевидцами ранее.

Раньше, когда я в Гослове работал с напарником Вахитом, тогда если такое было бы, мы бензопилой пилили и копали яму и выпускали на Белую, короб в желоб ставили. Мидхат Юмагулов, житель д. Верхний Тюкунь

Те времена, когда Мидхат Юмагулов работал здесь сотрудником Гослова, и они по госзаказу, в промышленных масштабах вылавливали рыбу, остались позади. Теперь, говорит мужчина, у озера нет хозяина, и обитателям водоема приходится самим бороться с невзгодами природы.

Осень была мало дождливая, что сказалось на уровне воды в озере. И если трубу положат, может быть, как-то, опять же там чревато тем, что через трубу вода из озера может совсем уйти, то есть она будет течь, и в конце концов это озеро может обмелеть еще хуже. Он и так мелкое, зарастает сильно очень. Ралим Хажиев, главный специалист-эксперт Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан