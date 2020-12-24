Стало известно, почему в Башкирии рыба вмёрзла в озеро

Десятки тысяч мертвых рыб обнаружили жители деревни Верхний Тюкунь Кармаскалинского района. Обитатели водной фауны в прямом смысле слова оказались вмерзшими в лед. Ролик о том, что произошло в местном озере, люди разместили в социальных сетях.
Действительно, рыбу как будто подвергли шоковой заморозке. Примерно на один квадратный метр не менее сотни особей. В основном плотва и подлещики. И такая картина практически по всей протоке, которая соединяет озеро Кушкар с рекой Белой. Вот только эта связь из-за падения уровня водоема осенью обрывается. А рыба, стремясь к большой воде, оказывается в ловушке.
Озеро начало покрываться льдом еще в ноябре, рассказывает Мидхат Юмагулов. А потом резко ударили морозы, и, возможно, это стало роковым обстоятельством для обитателей водоема. Отсутствие осадков тоже сыграло не последнюю роль. Это сейчас все под снегом и кадры не такие ужасающие, как на любительской съемке сделанной очевидцами ранее.
Те времена, когда Мидхат Юмагулов работал здесь сотрудником Гослова, и они по госзаказу, в промышленных масштабах вылавливали рыбу, остались позади. Теперь, говорит мужчина, у озера нет хозяина, и обитателям водоема приходится самим бороться с невзгодами природы.
Специалисты Минэкологии республики совместно с рыбоохраной 21 декабря выезжали на озеро Кашкар, чтобы подтвердить факт гибели рыбы. Случившееся никак не связывают с человеческим фактором, это естественный природный процесс, говорят проверяющие. А значит, и в будущем от подобных происшествий водоем никак не застрахован.