В Уфе журналисты на день стали спасателями

Журналистов спустили с 8 этажа. Это не расправа над сотрудниками СМИ, а возможность от уфимского спасательного отряда прочувствовать на себе всю тяжесть их работы. В преддверии Дня спасателя сотрудники службы взяли к себе на один день журналистов, устроив испытания, приближенные к реальным ситуациям.

Треск раций, заваленные проходы и тоннель, уходящий в темноту, откуда раздаётся чье-то учащенное дыхание. Кажется, кадры триллера. Но нет, так отряд УГЗ решил проверить журналистов на прочность. Задача – найти пострадавшего, лежащего под завалами. Часть группы в пути, часть остается у входа на связи. В какой-то момент становится жутко. Пострадавший уже кричит от боли.

На корреспондента в роли спасателя как на капитана команды возложена ещё и координация работы. И в тот момент, когда, кажется, все спасены, поступает информация ещё об одном раненном. Оставшейся командой находим зажатого грузовиком пострадавшего, и тут без спецтехники не обойтись.

А причина происшествия, по легенде, взрыв газовоздушной смеси. Устранение факельного горения газовой трубы тоже легло на журналистов.

Из огня да в полымя. Сразу же после меняем боёвки на костюмы химзащиты. К комплекту маски и тяжелые газовые баллоны. Спасатели сразу предупреждают: стёкла вскоре запотеют. И вправду, идти пришлось практически на ощупь, держась за плечо товарища и проверяя каждый закоулок в поисках пострадавших и места утечки химически опасного вещества. Это на кадрах кажется, что видимость отличная, а вот примерно так это выглядело от первого лица.

И вот снова знакомые боёвки. В общежитии произошёл пожар. Эвакуированы не все, на 7-м и 8-м этажах пострадавшие, один из них – ребенок. Проверить нужно каждую комнату, и, кажется, их здесь десятки. После выполнения задачи спешим на помощь второй группе.

А вот выходить из здания будем не через дверь. У спасателей есть идея получше – спуститься с балкона. Спасателям может стать не каждый, говорят сами специалисты. И не обязательно быть бесстрашным, нужно просто справляться со своими страхами.

Когда новички приходят устраиваться, у них немного героизированное представление об этой профессии. Но, к сожалению, 80% и даже больше – это кровь, грязь, человеческие страдания, и не каждый может с этим жить потом и все это перенести. Яна Калинина, начальник информационного отдела Управления гражданской защиты г. Уфы