Радий Хабиров сделал мальчику новогодний подарок

Представители администрации Уфы от имени Главы республики вручили подарок восьмилетнему Михаилу Манулину в рамках акции «Елка желаний». Цель всероссийской акции – воплотить в жизнь мечты детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни.
Мише Манулину подарили микроскоп. Новогодний шар с желанием мальчика снял сам Глава региона.
В рамках акции «Елка желаний» исполнилась заветная мечта и у семилетней Аделины. Она встретилась с певцом Элвином Греем. Девочка спела вместе с кумиром любимую песню «Города».
Главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов также принял участие в акции «Елка желаний». Ему предстоит исполнить желание шестилетнего Даниила Хабарова. Мальчик пожелал себе на Новый год снегокат. Всего в Башкирии поступило более 500 заявок с пожеланиями.