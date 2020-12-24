Радий Хабиров сделал мальчику новогодний подарок

Представители администрации Уфы от имени Главы республики вручили подарок восьмилетнему Михаилу Манулину в рамках акции «Елка желаний». Цель всероссийской акции – воплотить в жизнь мечты детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Мише Манулину подарили микроскоп. Новогодний шар с желанием мальчика снял сам Глава региона.

Во время пандемии столкнулись с тем, что надо ребенку объяснить, что такое микробы, почему нельзя выходить на улицу. А как их показать, где эти микробы? Захотелось микроскоп.

Елена Манулина, мама Миши

Это федеральный проект «Елка желаний». Дети пишут желания Деду Морозу, шары с этими пожеланиями оказываются на елке в ГКЗ «Башкортостан».

Алина Сулейманова, заместитель главы администрации г. Уфы

В рамках акции «Елка желаний» исполнилась заветная мечта и у семилетней Аделины. Она встретилась с певцом Элвином Греем. Девочка спела вместе с кумиром любимую песню «Города».

Главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов также принял участие в акции «Елка желаний». Ему предстоит исполнить желание шестилетнего Даниила Хабарова. Мальчик пожелал себе на Новый год снегокат. Всего в Башкирии поступило более 500 заявок с пожеланиями.