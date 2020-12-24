В Уфе может появиться новый лыжный центр

Что изменится в башкирских лыжных гонках после смены руководства федерации? Месяц назад ее попечительский Совет возглавил Александр Сидякин, а главой федерации стал Максим Чудов.

Сейчас для спортсменов приобретается инвентарь. Был совершен объезд всех главных центров развития лыжных гонок в Башкортостане. Сейчас в республике 57 школ развивают этот вид спорта, но в республиканских соревнованиях принимают участие не больше 15.

В планах – строительство лыжного центра в парке имени Гафури. Его проект существует с 2012 года. В конце декабря и начале января в Уфе запланировано много соревнований. 28 и 29 декабря пройдет первый этап отбора на первенство России в рамках открытого первенства Уфы.