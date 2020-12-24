В Уфе началось строительство первой частной ледовой арены

Спортивной объект станет частью проекта «Астра – территория спорта». Сегодня состоялась закладка шайбы в цемент фундамента арены.
В церемонии приняли участие руководители проекта, нападающий «Салавата Юлаева», воспитанник башкирского хоккея Владислав Картаев, представители Уфимской хоккейной любительской лиги и хоккейного клуба «Уфа».
Строительство планируют завершить к концу 2021 года. Помимо хоккейной коробки, на арене будут располагаться четыре раздевалки и трибуны на 250 зрителей.
Арена станет основной площадкой для проведения матчей Уфимской любительской хоккейной лиги. Сейчас игры проходят в Шакше и на малой коробке «Уфа-Арены». Всего в столице республики насчитывается более 60 любительских команд. Также «Астра-арена» станет базой для тренировок хоккейного клуба «Уфа».