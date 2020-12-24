В Уфе началось строительство первой частной ледовой арены

Задача в том, чтобы у нас занималось как можно больше детей. Мы планируем привлечь дополнительные хоккейные школы, чтобы была конкуренция.

Венер Гимазетдинов, генеральный директор компании «Промтехстрой», инициатор проекта «Астра – территория спорта»