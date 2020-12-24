В Уфе началось строительство первой частной ледовой арены

Спортивной объект станет частью проекта «Астра – территория спорта». Сегодня состоялась закладка шайбы в цемент фундамента арены.

В церемонии приняли участие руководители проекта, нападающий «Салавата Юлаева», воспитанник башкирского хоккея Владислав Картаев, представители Уфимской хоккейной любительской лиги и хоккейного клуба «Уфа».

Строительство планируют завершить к концу 2021 года. Помимо хоккейной коробки, на арене будут располагаться четыре раздевалки и трибуны на 250 зрителей.

Задача в том, чтобы у нас занималось как можно больше детей. Мы планируем привлечь дополнительные хоккейные школы, чтобы была конкуренция.

Венер Гимазетдинов, генеральный директор компании «Промтехстрой», инициатор проекта «Астра – территория спорта»

Дети смогут намного больше заниматься любимым спортом, прогрессировать, тренироваться. И для любителей возможность кататься.

Владислав Картаев, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Арена станет основной площадкой для проведения матчей Уфимской  любительской хоккейной лиги. Сейчас игры проходят в Шакше и на малой коробке «Уфа-Арены». Всего в столице республики насчитывается более 60 любительских команд. Также «Астра-арена» станет базой для тренировок хоккейного клуба «Уфа».