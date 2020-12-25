В Уфе девушку по ночам пугает привидение

Жуткие кадры удалось отснять девушке из Уфы.

Необычный видеоролик жительница Уфы выложила в Тик-Ток. Она утверждает, что ей удалось заснять привидение, которое постоянно пугает ее по ночам.

По ее словам, некоторое время назад она стала замечать, что в ее квартире что-то происходит не так. Девушка стала слышать необычные пугающие звуки. В конце концов, подозревая неладное, уфимка решила спать при свете и снимать происходящее на камеру.

В один из таких дней спустя два часа сна дверь шкафа резко закрылась, а когда девушка проснулась - неестественно начали двигаться шторы. Все это попало в объектив камеры телефона. Выглядит такая картина и вправду жутко, видео быстро стало вирусным и набрало уже около миллиона просмотров.